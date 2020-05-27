Армения столкнулась со второй волной коронавируса

После предупреждения Всемирной организации здравоохранения о возможной второй волне коронавируса, Армения заявила о возвращении пандемии в страну. За месяц ежедневное число новых случаев выросло почти в 5 раз. Об этом передает АМА.

Отмечается, что рост числа больных в Армении начался в начале мая. Средний ежедневный показатель на тот момент колебался в пределах 100 случаев. К концу месяца число ежедневных случаев превышало 400.

"К сожалению, мы должны зафиксировать, что в стране сложилась тяжелая ситуация. Де-факто можем сказать, что имеем дело со второй волной коронавируса", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, причины ухудшения ситуации в стране обсуждаются уже несколько дней.

"Результат наших обсуждений однозначен: принятые ограничения соответствуют ситуации и по своему содержанию эффективны. К сожалению, у нас есть проблемы с качеством соблюдения ограничений", - отметил Пашинян.

Премьер утверждает, что если бы граждане придерживались карантина - ситуация бы улучшилась. Пашинян заявил, что наказания для нарушителей ужесточат.

"Принятые до этого административные рычаги будут усилены. Сегодня начались рейды в разных частях страны, касающиеся соблюдения правил как физическими, так и юридическими лицами. Ужесточенные проверки будут приводиться на межобластных дорогах, вплоть до установления КПП для проверки ношения масок пассажирами", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, по данным ВОЗ, в Европе более 2 миллионов зараженных коронавирусом.

Кроме того, замминистра здравоохранения рассказал, при каких условиях Украина избежит второй волны COVID-19.