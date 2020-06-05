"Це далеко не кінець",— ВООЗ попередила про наслідки пом'якшення карантину і другу хвилю коронавірусу

Незважаючи на те, що в Євросоюзі закликали до кінця червня відкрити кордони у зоні Шенгену, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що послаблення карантину може накликати на світ другу хвилю коронавірусу, якщо заходи безпеки після ослаблення не будуть дотримані. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє відомство, в деяких країнах кількість хворих на коронавірус продовжує значно зростати. Так, Північна Македонія повторно ввела карантин.

"З приводу зростання кількості випадків [зараження]: ми спостерігали в країнах у всьому світі (я не говорю виключно про європу), що коли карантин пом'якшується, а заходи соціального дистанціювання слабшають, люди сприймають це як закінчення епідемії", — сказала представник ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу ООН в Женеві.

Вона також закликала учасників акцій протесту в США вживати заходів обережності під час демонстрацій.

"Нічого не закінчилося. Нічого не закінчиться, поки вірус не зникне в усьому світі", — сказала Харріс.

Як повідомляли Українські Новини, чотири країни ЄС створили альянс для виробництва вакцини від Covid-19.