подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
  • Новости
  • Мир
  • Коронавирус может никогда не исчезнуть, даже с появлением вакцины, – эксперты
28 мая 2020, четверг, 18:38 83
Мир 2020-05-28T19:45:02+03:00
Українські Новини
Коронавирус может никогда не исчезнуть, даже с появлением вакцины, – эксперты

Коронавирус может никогда не исчезнуть, даже с появлением вакцины, – эксперты

Елизавета Кесельман
Врачи, Эксперты, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Эпидемиологи
Коронавирус в мире. Фото: pixabay
Коронавирус в мире. Фото: pixabay

Большое количество стран на данный момент работают над созданием вакцины от коронавируса. Однако, по словам эпидемиологов и экспертов, коронавирус может никогда не исчезнуть, даже при появлении вакцины. Об этом передает издание msn.news со ссылкой на The Waschington Post.

Как передает ведомство, даже после того, как вакцина от коронавируса будет готова, сам вирус возможно будет циркулировать среди населения мира неизвестное количество десятилетий, а может и не исчезнуть вовсе.

Отмечается, что ситуация с Covid-19 во многом остается неопределенной. По словам экспертов, уже существуют четыре эндемических коронавируса, которые постоянно циркулируют, вызывая простуду. И многие эксперты полагают, что этот вирус станет пятым - его воздействие становится все слабее по мере распространения иммунитета, поскольку организм человекасо временем приспосабливаются к нему.

На данный момент, есть те, кто не заразился коронавирусом, однако, большинство  людей остаются восприимчивыми. И в последние недели заболевание с высокой степенью трансмиссии возросло даже в странах, которые первоначально смогли его подавить. Эксперты говорят, что если оставить его в покое, он просто будет жить среди населения мира.

"Этот вирус здесь, чтобы остаться. Вопрос в том, как нам жить с этим безопасно?",– сказала Сара Коби, эпидемиолог и эволюционный биолог в Чикагском университете.

Лидеры и жители США продолжают искать "волшебную пулю", чтобы положить конец пандемии. В Белом доме продолжают утверждать, что летняя жара поглотит вирус и он загадочно исчезнет. Эксперты считают, что вакцина, хотя и имеет решающее значение для ответа, вряд ли сможет искоренить заболевание.

Проблемы с вакцинацией уже становятся ясными, включая ограниченные поставки, противодействие вакцинации и значительные материально-технические препятствия.

"Все, что мы делаем, - это просто рефлекс на короткий срок ", – сказал Том Фриден, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний.

"Люди все время спрашивают меня:" Что нам нужно делать? ". Единственное, что нам нужно сделать, - это понять, что нет ничего. Нам нужна комплексная боевая стратегия, тщательно реализованная", – добавил он. 

Лидеры отчаянно нуждаются в переходе от краткосрочного кризисного управления к долгосрочным решениям, считают он и другие эксперты.

"Правительства всех стран должны подумать об установке дверей, которые не требуют захватов за ручку, и об изменении дорожных сигналов, чтобы пешеходам не приходилось нажимать кнопки пешеходного перехода", – резюмировала Элеонора Дж. Мюррей, эпидемиолог из Бостонского университета.

Как сообщали Українські Новини, в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца. 

Кроме того, в крови переболевшего коронавирусом 17 лет назад обнаружили антитело, которое блокирует COVID-19. 

Также ученые показали, как легко коронавирус "ездит в метро". 

Больше новостей о: Врачи Эксперты Коронавирус вакцина от коронавируса Эпидемиологи

В каких овощах накапливается больше всего нитратов...
Хорватия открывает границы для граждан десяти стра...
ЕС предлагал создать вакцину от коронавируса в 201...
Эпидемиолог, посоветовавший ужесточить карантин в ...
Вакарчук задекларировал три квартиры в Киеве, рояль и 3,7 млн гривен доходов
Украина в полночь открывает десятки пунктов пропуска на границе
Новости
В киевской больнице скорой помощи — вспышка коронавируса среди медиков 20:30
Месть за Гонконг: США вышлют около 3 тысяч китайских студентов, связанных с университетами армии КНР 20:12
Порошенко в ТОП-3: Forbes составил рейтинг сотни богатейших украинцев 20:00
В Финляндии ученые научили собак распознавать запах коронавируса 19:31
На День Киева праздничные мероприятия будут транслироваться онлайн. Где смотреть 19:30
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
больше новостей
В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok