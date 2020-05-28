Коронавирус может никогда не исчезнуть, даже с появлением вакцины, – эксперты

Большое количество стран на данный момент работают над созданием вакцины от коронавируса. Однако, по словам эпидемиологов и экспертов, коронавирус может никогда не исчезнуть, даже при появлении вакцины. Об этом передает издание msn.news со ссылкой на The Waschington Post.

Как передает ведомство, даже после того, как вакцина от коронавируса будет готова, сам вирус возможно будет циркулировать среди населения мира неизвестное количество десятилетий, а может и не исчезнуть вовсе.

Отмечается, что ситуация с Covid-19 во многом остается неопределенной. По словам экспертов, уже существуют четыре эндемических коронавируса, которые постоянно циркулируют, вызывая простуду. И многие эксперты полагают, что этот вирус станет пятым - его воздействие становится все слабее по мере распространения иммунитета, поскольку организм человекасо временем приспосабливаются к нему.

На данный момент, есть те, кто не заразился коронавирусом, однако, большинство людей остаются восприимчивыми. И в последние недели заболевание с высокой степенью трансмиссии возросло даже в странах, которые первоначально смогли его подавить. Эксперты говорят, что если оставить его в покое, он просто будет жить среди населения мира.

"Этот вирус здесь, чтобы остаться. Вопрос в том, как нам жить с этим безопасно?",– сказала Сара Коби, эпидемиолог и эволюционный биолог в Чикагском университете.

Лидеры и жители США продолжают искать "волшебную пулю", чтобы положить конец пандемии. В Белом доме продолжают утверждать, что летняя жара поглотит вирус и он загадочно исчезнет. Эксперты считают, что вакцина, хотя и имеет решающее значение для ответа, вряд ли сможет искоренить заболевание.

Проблемы с вакцинацией уже становятся ясными, включая ограниченные поставки, противодействие вакцинации и значительные материально-технические препятствия.

"Все, что мы делаем, - это просто рефлекс на короткий срок ", – сказал Том Фриден, бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний.

"Люди все время спрашивают меня:" Что нам нужно делать? ". Единственное, что нам нужно сделать, - это понять, что нет ничего. Нам нужна комплексная боевая стратегия, тщательно реализованная", – добавил он.

Лидеры отчаянно нуждаются в переходе от краткосрочного кризисного управления к долгосрочным решениям, считают он и другие эксперты.

"Правительства всех стран должны подумать об установке дверей, которые не требуют захватов за ручку, и об изменении дорожных сигналов, чтобы пешеходам не приходилось нажимать кнопки пешеходного перехода", – резюмировала Элеонора Дж. Мюррей, эпидемиолог из Бостонского университета.

Как сообщали Українські Новини, в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца.

Кроме того, в крови переболевшего коронавирусом 17 лет назад обнаружили антитело, которое блокирует COVID-19.

Также ученые показали, как легко коронавирус "ездит в метро".