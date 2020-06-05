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  • Скандал Трампа и Twitter: соцсеть заблокировала видеоролик президента США в память об убитом Джордже Флойде
05 июня 2020, пятница, 16:21 18
Америка 2020-06-05T16:30:01+03:00
Українські Новини
Скандал Трампа и Twitter: соцсеть заблокировала видеоролик президента США в память об убитом Джордже Флойде

Скандал Трампа и Twitter: соцсеть заблокировала видеоролик президента США в память об убитом Джордже Флойде

Елизавета Кесельман
США, Twitter, Дональд Трамп, Скандал Трампа и Twitter, Блокировка сетей
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Социальная сеть Twitter заблокировала видеоролик президента США Дональда Трампа, который посвящен убитому полицией афроамериканцу Джорджу Флойду. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, Twitter заблокировал медиафайл Трампа и обозначил его, как  "заблокирован в связи с жалобой правообладателя".

Сам видеоролик был о предвыборной кампании действующего президента США, его длительность была около четырех минут. 

В ролике Трамп высказался относительно смерти Флойда. В его речи говорилось о "большой трагедии", а затем о "насилии анархию" со стороны "радикальных левых группировок" и работы правоохранительных органов.

Слова президента сопровождались фотографиями, роликами и снимками, которые были совершены во время протестов в США.

После блокировки ролика команда президента обвинила социальную сеть Twitter и ее основателя Джека Дорси в цензурировании "жизнеутверждающего и объединительного послания от президента".

Несмотря на обвинения в адрес корпорации, представители предвыборной кампании обратились в компанию Twitter с намерениями узнать кто подал жалобу на ролик, и какое он нарушал авторское право.

Как сообщали Українські Новини, скандал Трампа с компанией Twitter произошел после того, как работники мессенджера намекнули на то, что президент США подает неверную информацию о предвыборной кампании, обозначив некоторые его посты специальной маркировкой о предупреждении. 

Однако этим компания не ограничилась. Через определенное время, Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку обнаружил в нем героизацию насилия. 

Через время, сам президент разозлился на компанию, и заявил о намерениях заблокировать все социальные сети в США на период выборов. 

По информации зарубежных СМИ, через время, Трамп подписал указ о блокировке соцсетей во время предвыборной кампании. 

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