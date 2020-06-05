Скандал Трампа и Twitter: соцсеть заблокировала видеоролик президента США в память об убитом Джордже Флойде

Социальная сеть Twitter заблокировала видеоролик президента США Дональда Трампа, который посвящен убитому полицией афроамериканцу Джорджу Флойду. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, Twitter заблокировал медиафайл Трампа и обозначил его, как "заблокирован в связи с жалобой правообладателя".

Сам видеоролик был о предвыборной кампании действующего президента США, его длительность была около четырех минут.

В ролике Трамп высказался относительно смерти Флойда. В его речи говорилось о "большой трагедии", а затем о "насилии анархию" со стороны "радикальных левых группировок" и работы правоохранительных органов.

Слова президента сопровождались фотографиями, роликами и снимками, которые были совершены во время протестов в США.

После блокировки ролика команда президента обвинила социальную сеть Twitter и ее основателя Джека Дорси в цензурировании "жизнеутверждающего и объединительного послания от президента".

Несмотря на обвинения в адрес корпорации, представители предвыборной кампании обратились в компанию Twitter с намерениями узнать кто подал жалобу на ролик, и какое он нарушал авторское право.

Как сообщали Українські Новини, скандал Трампа с компанией Twitter произошел после того, как работники мессенджера намекнули на то, что президент США подает неверную информацию о предвыборной кампании, обозначив некоторые его посты специальной маркировкой о предупреждении.

Однако этим компания не ограничилась. Через определенное время, Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку обнаружил в нем героизацию насилия.

Через время, сам президент разозлился на компанию, и заявил о намерениях заблокировать все социальные сети в США на период выборов.

По информации зарубежных СМИ, через время, Трамп подписал указ о блокировке соцсетей во время предвыборной кампании.