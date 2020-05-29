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  • Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе. В нем нашли героизацию насилия
29 мая 2020, пятница, 15:31 312
Америка 2020-05-29T16:30:02+03:00
Українські Новини
Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе. В нем нашли героизацию насилия

Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе. В нем нашли героизацию насилия

Елизавета Кесельман
Twitter, Дональд Трамп, Выборы президента США 2020, Миннеаполис
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент США Дональд Трамп на днях заявил о подписании законопректа о блокировании всех социальных сетей в Америке в связи грядущими выборами, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды. Тем временем, Twitter скрыл последний из постов чиновника о ситуации в Миннеаполисе, в котором компания нашла героизацию насилия. Пост опубликован на странице президента в Twitter.

В частности, Трамп написал, что когда начинается мародерство, начинается стрельба, комментируя убийство Джорджа Флойда.

Twitter аргументировал данное действие следующими слвами: 

"Этот твит нарушает правила Твиттера в отношенир героизации насилия", - говорится в сообщении. 

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrumpСкриншот: twitter.com/realDonaldTrump

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!", - написал Трамп в этом посте.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrumpСкриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщали Українські Новини, подобное решение он принял после того, как Тwitter поставил маркировку о возможно неточной информации в постах президента. 

Выборы президента в США назначены на ноябрь 2020 года. Ранее Джозеф Байден заявил, что Трамп попытается отложить выборы президента в США. Однако сам Трамп опроверг данную информацию. 

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