Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе. В нем нашли героизацию насилия

Президент США Дональд Трамп на днях заявил о подписании законопректа о блокировании всех социальных сетей в Америке в связи грядущими выборами, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды. Тем временем, Twitter скрыл последний из постов чиновника о ситуации в Миннеаполисе, в котором компания нашла героизацию насилия. Пост опубликован на странице президента в Twitter.

В частности, Трамп написал, что когда начинается мародерство, начинается стрельба, комментируя убийство Джорджа Флойда.

Twitter аргументировал данное действие следующими слвами:

"Этот твит нарушает правила Твиттера в отношенир героизации насилия", - говорится в сообщении.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

"Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним все время. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!", - написал Трамп в этом посте.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщали Українські Новини, подобное решение он принял после того, как Тwitter поставил маркировку о возможно неточной информации в постах президента.

Выборы президента в США назначены на ноябрь 2020 года. Ранее Джозеф Байден заявил, что Трамп попытается отложить выборы президента в США. Однако сам Трамп опроверг данную информацию.