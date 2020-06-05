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  • Скандал Трампа та Twitter: соцмережа заблокувала відео президента США в пам'ять про вбитого Джорджа Флойда
05 червня 2020, пʼятниця, 16:21 5
Америка 2020-06-05T18:15:03+03:00
Українські Новини
Скандал Трампа та Twitter: соцмережа заблокувала відео президента США в пам'ять про вбитого Джорджа Флойда

Скандал Трампа та Twitter: соцмережа заблокувала відео президента США в пам'ять про вбитого Джорджа Флойда

Елизавета Кесельман
США, Twitter, Дональд Трамп, блокування, Скандал з Трампом
Дональд Трамп. Фото: CNN
Дональд Трамп. Фото: CNN

Відеоролік президента США Дональда Трампа, присвячений вбитому поліцією афроамериканцю Джорджу Флойду, заблокувала соціальна мережа Twitter. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що Twitter заблокував медіафайл Трампа та позначив його, як "заблокований у зв'язку з скаргою правовласника".

Сам відеоролик про передвиборчої кампанії чинного президента США, його тривалість була близько чотирьох хвилин.

В ролику Трамп висловився щодо смерті Флойда. В його промові йшлося про "великої трагедії", а потім про "насильство анархію" з боку "радикальних лівих угруповань" і роботи правоохоронних органів.

Слова президента супроводжувалися фотографіями, роликами і знімками, які були здійснені під час протестів в США.

Після блокування ролика команда президента звинуватила соціальну мережу Twitter і її засновника Джека Дорсі в цензуруванні "життєствердного і об'єднавчого послання від президента".

Незважаючи на звинувачення на адресу корпорації, представники передвиборної кампанії звернулися в компанію Twitter з намірами дізнатися хто подав скаргу на ролик, і яке він порушував авторське право.

Як повідомляли Українські Новини, Twitter не вперше блокує пости президента США – соцмережа приховала публікацію Трампа про події в Міннеаполісі, тому що виявила у ньому героїзацію насильства.

Тим часом Дональд Трамп пригрозив заблокувати усі соцмережі в США перед виборами.

За інформцією зарубіжних ЗМІ, Трамп підписав указ про блокування соцмереж під час передвиборної кампанії.

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