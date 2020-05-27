Трамп разозлился на Twitter и пригрозил заблокировать все соцсети в США перед выборами

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после того, как Twitter поставил маркировку о предположительно фейковой информации, касательно президентских выборов под постами Трампа, заявил, что введет контроль за социальными сетями, включая и их блокировку в крайних мерах. Об этом он написал в Twitter.

После того, как несколько постов американского президента касательно возможных фальсификаций во время выборов в Калифорнии по почте были промаркированы соцсетью как такие, которые имеют недостоверную информацию, Трамп заявил, что социальные медиа-платформы "максимально заглушают голоса консерваторов".

"Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы это снова повторилось в более худшем варианте", - написал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, Джозеф Байден заявил, что Трамп попытается отложить выборы президента в США, которые назначены на ноябрь 2020 года.

Однако сам Трамп опроверг данную информацию.

Тем временем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, заявил о том, что был причастен к назначению Джозефа Байдена вице-президентом Соединенных Штатов Америки.