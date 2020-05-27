подписаться на рассылку
26.7 27.11
28.9 29.7
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Трамп разозлился на Twitter и пригрозил заблокировать все соцсети в США перед выборами
27 мая 2020, среда, 17:31 15
Америка 2020-05-27T18:15:02+03:00
Українські Новини
Трамп разозлился на Twitter и пригрозил заблокировать все соцсети в США перед выборами

Трамп разозлился на Twitter и пригрозил заблокировать все соцсети в США перед выборами

Елизавета Кесельман
США, Америка, Twitter, выборы президента США, Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после того, как Twitter поставил маркировку о предположительно фейковой информации, касательно президентских выборов под постами Трампа, заявил, что введет контроль за социальными сетями, включая и их блокировку в крайних мерах. Об этом он написал в Twitter.

После того, как несколько постов американского президента касательно возможных фальсификаций во время выборов в Калифорнии по почте были промаркированы соцсетью как такие, которые имеют недостоверную информацию, Трамп заявил, что социальные медиа-платформы "максимально заглушают голоса консерваторов".

"Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы это снова повторилось в более худшем варианте", - написал Трамп.

Как сообщали Українські Новини, Джозеф Байден заявил, что Трамп попытается отложить выборы президента в США, которые назначены на ноябрь 2020 года. 

Однако сам Трамп опроверг данную информацию. 

Тем временем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, заявил о том, что был причастен к назначению Джозефа Байдена вице-президентом Соединенных Штатов Америки. 

Больше новостей о: США Америка Twitter выборы президента США Дональд Трамп

Twitter предупредил пользователей о возможной ложн...
ВОЗ определила новый эпицентр пандемии коронавирус...
Россия оштрафовала Twitter и Facebook на 4 млн руб...
Бывший нардеп Лещенко вмешивался в президентские в...
Вятрович проиграл суд по нацисткой символике дивизии СС "Галичина"
После штурма музея Гончара ГБР вызвало Порошенко на допрос
Новости
Кабмин намерен поддержать отечественных производителей 18:16
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Евросоюз упростил получение визы для Беларуси, уменьшив список документов и стоимость краткосрочной визы 18:06
Глава Минюста Малюська заявил, что продавать собак и кошек за долги нельзя 17:57
"Дарница" приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19 17:55
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Маршрутка.
Киевская область запустила пригородный и внутриобластной транспорт 10:54
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
США построили в Украине 8 лабораторий, где хранятся особо опасные инфекции для "предотвращения биооружия" 07:00 Документ
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Педагоги, психологи и соцработники: утвержден перечень должностей, которые могут получить до 100% от зарплаты 06:00
Участник АТО Николай Кузив подозревается в изнасиловании и пытках. Фото: Facebook/ Николай Кузив
Одним из копов-насильников в Кагарлыке оказался атошник из Львовской области 19:15
больше новостей
ТРЦ в Киеве откроются 30 мая, но без работы развлекательных зон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok