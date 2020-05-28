Сегодня Трамп подпишет указ о блокировании соцсетей в США накануне президентских выборов

После того, как Twitter под постами президента США Дональда Трампа заявил, что в постах президента может быть недостоверная информация, Трамп разозлился и пригрозил заблокировать все социальные сети в США на время президентских выборов. Отмечается, что предложенный закон подпишут уже сегодня. Об этом передает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома Кейли Макэнани.

"Президент Дональд Трамп планирует в четверг объявить об указе, направленном против соцсетей", - говорится в сообщении.

При этом не уточняются детали планируемого распоряжения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести меры по регулированию деятельности соцсетей или вообще закрыть их, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды.

"У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их (соцсетей) деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - написал он в своем твиттере.

Как сообщали Українські Новини, Джозеф Байден заявил, что Трамп попытается отложить выборы президента в США, которые назначены на ноябрь 2020 года.

Однако сам Трамп опроверг данную информацию.