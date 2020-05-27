Twitter предупредил пользователей о возможной ложной информации в постах Трампа

Компания Twitter предупредила пользователей и подписчиков президента США Дональда Трампа о возможной фейковой информации в постах чиновника. Об этом свидетельствует маркировка под постами Трампа.

В частности, Трамп разместил два поста, в которых шла речь о возможных фальсификаций при голосовании на выборах по почте.

В первом твите Трамп писал, что рассылка бюллетеней по почте открывает дорогу мошенничеству.

"Почтовые ящики будут вскрыты, бюллетени будут подделаны и даже незаконно распечатаны и подписаны", - заявил Трамп.

Также он написал, что миллионы людей получат бюллетени, "независимо от того, кто они и как попали в штат". Таким образом, выборы в США, по мнению Трампа, будут сфальсифицированы.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Однако под этими твитами, внизу появилась специальная маркировка с текстом "Узнайте факты о голосовании по почте". Нажав на нее, пользователи переходят к списку неточностей, которые Трамп, по мнению специалистов Twitter. допустил в своих сообщениях.

Однако сам президент США обвинил компанию Twitter во вмешательстве в выборы в США.

Как сообщали Українські Новини, Джозеф Байден заявил, что Трамп попытается отложить выборы президента в США, которые назначены на ноябрь 2020 года.

Однако сам Трамп опроверг данную информацию.

Тем временем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский назначил главой Исполнительного комитета Национального совета реформ, заявил о том, что был причастен к назначению Джозефа Байдена вице-президентом Соединенных Штатов Америки