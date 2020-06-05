В мае международные резервы сократились на 1,3%

В то время, как доллар дешевеет, в мае международные резервы сократились на 1,3% и на 1 июня 2020 года составили 25,372 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Снижение резервов в течение прошлого месяца связано, прежде всего, с погашением значительной части обязательств по государственному долгу.

В общем, динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом.

На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1 476,1 млн долларов (в эквиваленте).

Из этой суммы 1 009,2 млн долларов уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 337,7 млн долларов - по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, 60 млн долларов - по обязательствам перед МВФ, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами.

Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере 418,8 млн доларов, в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на 368,8 млн долларов.

Отмечается, что предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы.

Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долларов.

Интервенции по продаже валюты не проводились.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, население продолжает сдавать валюту.

Эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Также в то время, как в январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле на 5%.

Тем временем ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса.