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05 июня 2020, пятница, 12:50 15
Финансы 2020-06-05T12:55:26+03:00
Українські Новини
После двухнедельного роста доллар в обменниках падает

После двухнедельного роста доллар в обменниках падает

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара начал снижаться
Курс доллара начал снижаться

С 29 мая по 5 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после двухнедельного роста понизился на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс покупки понизился на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 32,18 коп. до 29,6349 UAH/EUR, курс продажи повысился на 35,66 коп. до 30,2445 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 22 по 29 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 12,32 коп. до 27,0390 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,87 коп. до 26,7708 UAH/USD, повышаясь вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 5 июня

26,5479

26,7943

29,6349

30,2445

3,3400

3,9100

По сравнению с 29 мая

-0,2229

-0,2447

0,3218

0,3566

0,1000

0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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