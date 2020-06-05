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05 июня 2020, пятница, 09:25 360
Экономика 2020-06-05T11:00:02+03:00
Українські Новини
С января по апрель ВВП Украины упал на 5%, - Минэкономики

С января по апрель ВВП Украины упал на 5%, - Минэкономики

Анна Рудык
Экономика, Инфляция, ВВП, Коронавирус, падение ВВП
ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

В то время, как в январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле на 5%.

Об этом говорится в материалах министерства, передают Українські Новини.

Отмечается, что в апреле большинство подвидов производственной деятельности ощутили полное негативное влияние распространения в мире COVID-19 и продолжение действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

В то же время аналитики министерства полагают, что смягчение карантина с середины мая и дальнейшее снятие ограничений на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на смягчение воздействия пандемии COVID-19, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста ВВП в конце текущего года.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года Национальный банк прогнозировал роста ВВП 3,5% в 2020 году, а также прогнозировал, что в течение большей части 2020 года инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п.

Тем временем ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса.

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