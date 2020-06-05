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05 июня 2020, пятница, 13:06 435
Финансы 2020-06-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
Население продолжает активно сдавать валюту

Население продолжает активно сдавать валюту

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, Валюта, Доллар, Население
Население продолжает сдавать валюту
Население продолжает сдавать валюту

В то время как доллар дешевеет, в мае население продало валюты на 48,59 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в мае чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В мае население продало 908,8 млн долларов и купило 860,2 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 570,9 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Также в то время, как в январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле на 5%.

Тем временем ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в этом году из-за коронавируса.

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