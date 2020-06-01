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01 июня 2020, понедельник, 05:05 42
Финансы 2020-06-01T05:05:01+03:00
Українські Новини
Что будет с гривной в июне. Прогноз финансистов

Что будет с гривной в июне. Прогноз финансистов

Ярина Вацяк
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Курс валют
Курс валют

Курс гривны в обменниках Украины уже вторую неделю плавно укрепляется, с 22 по 29 мая курс продажи наличного доллара повысился до 27,0390 UAH/USD. В то же время, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны на 1 июня до 26,8721 UAH/USD.

Финансистов сделали прогноз и рассказали, что может повлиять на курс валют в Украине в июне и на каком уровне будет доллар к гривне в первый месяц лета, пишет The Page.

Что повлияет на курс валют в июне

По словам управляющего партнера компании "Атлант Финанс" Юрия Нетесаного, сейчас мы имеем довольно много факторов, которые влияют как на укрепление гривны, так и на ее девальвацию. Среди основных он выделил следующие:

  • карантин и ограничения деятельности предприятий приводят к снижению деловой активности и негативно влияют как на рост экономики, так и на курс гривны. Сам валютный рынок, как правило, становится малообъемным, что приводит к значительным колебаниям в середине торгового дня;
  • уровень ликвидности в банковской системе, который сейчас колеблется от 40 до 60 млрд грн. Когда ликвидность в банковской системе в районе 40 млрд грн, у компаний нет нацвалюты для покупки долларов на межбанке. В основном ликвидность значительно увеличивается, когда казначейство проводит расчеты с экспортерами по НДС. В данный период предложение валюты на межбанке уменьшается, а спрос возрастает;
  • возврат ранее привлеченных заимствований. Достаточно большие долги и проценты по ним, которые правительству и Нацбанку предстоит погасить в этом году, будут давить на межбанковский валютный рынок. В 2020-м Украина выплатит по внешним долгам свыше $17 млрд, $3,4 млрд из которых приходятся на второй квартал;
  • в последнее время нерезиденты не слишком активно участвуют в покупке национальных ОВГЗ, номинированных в гривне, как это было до карантина. Поэтому Министерству финансов пришлось поднять ставку заимствования и привлекать гривну для латания бюджетных дыр у резидентов или нерезидентов, которые получили возмещение по ранее купленным ОВГЗ и решили разместить гривневый ресурс в новом выпуске;
  • тендеры Нацбанка по долгосрочному рефинансированию финучреждений. Пока сумма такого рефинансирования незначительная и на курс особенно не влияет. Однако если объемы возрастут, то это, несомненно, приведет к росту курса доллара.

Инвестаналитик Сергей Фурса отмечает, что серьезных факторов, которые могли бы подвинуть курс в ту или иную сторону, сейчас не наблюдается.

Сейчас на обменный курс влияют несколько разноплановых факторов, отмечает аналитик компании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

"С одной стороны, послабление карантинных мер привело к некоторому увеличению активности физлиц и бизнеса. Скорее всего, именно этот фактор привел к остановке укрепления курса, которую мы наблюдаем с конца прошлой недели. С другой стороны, в ближайшее время вряд ли можно ожидать существенного усиления девальвационного давления. Импорт продолжит сокращаться, а ожидаемое получение финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) и других финансовых институтов должно снизить девальвационные ожидания со стороны участников рынка", — поясняет она.

По мнению же члена совета НБУ Виталия Шапрана, сейчас мы имеем ряд благоприятных факторов, которые повлияют на курс. Среди основных — низкие цены на нефть и ее производные, грядущее соглашение с МВФ, которое технически уже готово, небольшая коррекция цен на украинский аграрный экспорт.

По словам Фурсы, курс национальной валюты останется примерно на том же уровне, что и сейчас. С ним согласен и партнер "Атлант-Финанс" Юрий Нетесаный.

Как сообщали Україснькі Новини, партнер инвестиционной компании Millstone&Co. Михаил Жернов прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023

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