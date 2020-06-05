У травні міжнародні резерви скоротилися на 1,3% і на 1 червня 2020 року склали 25,372 млрд доларів (в еквіваленті) в той час, як у травні населення продало валюти на 48,59 млн доларів більше, ніж купило.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

Зниження резервів протягом минулого місяця пов'язане, насамперед, з погашенням значної частини зобов'язань за державним боргом.

Загалом, динаміку резервів протягом місяця визначали наступні чинники: по-перше, операції уряду щодо управління державним боргом.

На обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в загальному було направлено 1 476,1 млн доларів (в еквіваленті).

З цієї суми 1 009,2 млн доларів сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики (ОВДП), 337,7 млн доларів - за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті, 60 млн доларів - за зобов'язаннями перед МВФ, решту коштів - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами.

Ці витрати з резервів були частково компенсовані новими надходженнями на користь уряду в сумі 418,8 млн доларів, у тому числі за рахунок розміщення валютних ОВДП на 368,8 млн. доларів.

Наголошується, що пропозиція валюти з боку бізнесу продовжувало перевищувати попит, тому, користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк викуповував надлишкову обсяг валюти і поповнював міжнародні резерви.

Всього в травні Національний банк викупив 660,6 млн доларів.

Інтервенції з продажу валюти не проводилися.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України з поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляли Українські Новини, з січня по квітень ВВП України впав на 5%.

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Тим часом ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в цьому році через коронавірус.