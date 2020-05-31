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31 мая 2020, воскресенье, 22:14 12
Верховная Рада и партии 2020-05-31T22:45:01+03:00
Українські Новини
Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева

Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева

Ярина Вацяк
Праймериз, Александр Ткаченко, Выборы мэра Киева
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко

Депутат Верховной Рады Александр Ткаченко (фракция - "Слуга народа") будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева, также о выдвижении заявил Александр Дубинский.  

Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Думаю, время вернуть гордость за то, каким может быть город сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил принимать участие в праймериз "Слуги народа"на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев", - сказал Ткаченко.

Ранее стало известно, что 42,5% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" проголосовали бы на выборах мэра Киева за нынешнего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, 12,4% - за владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского, 7,2% - за депутата Ткаченко.

Как сообщали Українськi Новини, после того, как в "Слуге народа" опровергли, что их кандидатом на выборах мэра в Киеве будет Николай Тищенко или Александр Ткаченко, не менее 130 депутатов от одноименной фракции в Верховной Раде попросили Президента Владимира Зеленского провести публичный внутрипартийный праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

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