Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева

Депутат Верховной Рады Александр Ткаченко (фракция - "Слуга народа") будет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева, также о выдвижении заявил Александр Дубинский.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Думаю, время вернуть гордость за то, каким может быть город сегодня и завтра. Городом для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил принимать участие в праймериз "Слуги народа"на выборы мэра города. Вернем себе гордость за Киев", - сказал Ткаченко.

Ранее стало известно, что 42,5% респондентов, опрошенных центром "Социальный мониторинг" проголосовали бы на выборах мэра Киева за нынешнего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, 12,4% - за владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского, 7,2% - за депутата Ткаченко.

Как сообщали Українськi Новини, после того, как в "Слуге народа" опровергли, что их кандидатом на выборах мэра в Киеве будет Николай Тищенко или Александр Ткаченко, не менее 130 депутатов от одноименной фракции в Верховной Раде попросили Президента Владимира Зеленского провести публичный внутрипартийный праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.