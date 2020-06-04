У Зеленского не платят Саакашвили за реформы и не знают, за что и на каком основании он собирает "команду"

Офис Президента не оплачивает работу бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили в Исполнительном комитете реформ и не может объяснить основания существования и источник финансирования "команды Национального совета реформ".

Об этом свидетельствует ответ Офиса на запрос Українських Новин.

После назначения главой Исполкома реформ Саакашвили публично объявил конкурс в "команду" другого органа - Нацсовета реформ, возглавляемого Президентом Владимиром Зеленским, и поообещал победителям рынковую заработную плату.

Скриншот фейсбук-страницы Насовета реформ

В связи с этим агентство поинтересовалось основаниями проведения конкурса на непредусмотренные законодательством должности, а также источником и объемом финансирования.

"Национальный совет реформ создается в составе председателя и других членов, которые принимают участие в его работе на общественных основаниях", - ответил Офис Президента.

Он перечислил состав Нацсовета реформ в соответствии с указом Президента, который состоит из конкретного перечня должностных лиц органов власти и четырех представителей общественных объединений, и не предусматривает какой-либо другой "команды".

Вопрос о зарплате Саакашвили и "членов команды Нацсовета реформ" Офис перенаправили в Государственное управление делами (ГУД).

ГУД ответило, что вместе с Офисом занимается обеспечением деятельности Нацсовета реофрм, но отметило, что зарплата и другие выплаты из государственного бюджета начисляются только штатным сотрудникам, а председатель и члены Нацсовета реформ принимают участие в его работе на общественных основаниях.

"Государственное управление делами не осуществляло никаких расходов на обеспечение деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ, в том числе связанных с оплатой труда", - заверило Госуправление делами.

Ни Офис, ни ГУД не дали четких ответов на вопросы о том, чем регламентировано наличие "команды Нацсовета реформ" и проведение конкурса на должности ее членов, об условиях "конкурса", основаниях выплаты и сумме зарплаты тех, кто в нем победит.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ.

Из-за назначения Саакашвили Грузия вызвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

Зеленский назвал ошибкой Грузии отзыв посла.