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04 июня 2020, четверг, 16:39 28
Президент 2020-06-04T16:39:13+03:00
Українські Новини
У Зеленского не могут объяснить ребрендинг Саакашвили Нацсовета реформ в Офис простых решений

У Зеленского не могут объяснить ребрендинг Саакашвили Нацсовета реформ в Офис простых решений

Виолетта Чайковская
Михаил Саакашвили , Реформы, Саакашвили, Исполком, Нацсовет реформ, Владимир Зеленский, Офис президента
Михаил Саакашвили в Офисе простых решений и результатов. Фото: facebook Нацсовета реформ
Михаил Саакашвили в Офисе простых решений и результатов. Фото: facebook Нацсовета реформ

Не только у Зеленского не знают, что такое "команда реформаторов" Саакашвили и кто ей платит, но также Офис Президента не может объяснить, на каких законных основаниях и за какие средства глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили проводит ребрендинг Национального совета реформ в Офис простых решений и результатов.

Об этом свидетельствует ответ Офиса Президента на запрос Українських Новин.

После назначения Саакашвили главой Исполкома реформ название Нацсовета реформ в социальных сетях изменилось на "Офис простых решений и результатов", хотя Президент Владимир Зеленский не подписывал подобных указов.

Надпись "Офис простых решений и результатов" нанесена на стену помещения, похожего на конгрессно-выставочный центр "Парковый", в котором работает Саакашвили после назначения.

В связи с переименованием Саакашвили также объявил конкурс на новый логотип Нацсовета.

Скриншот фейсбук-страницы Насовета реформСкриншот фейсбук-страницы Насовета реформ

Агентство поинтересовалось у Офиса Президента, был ли переименован Нацсовет реформ официально, а если нет – основаниями указанных изменений, проведения конкурса и источником оплаты труда победителя в нем.

Также Українські Новини просили сообщить, где размещается, кому принадлежит и на каких условиях используется помещение Нацсовета и Исполкома реформ.

В ответ Офис заявил, что указанные вопросы не могут считаться запросом на информацию.

"Запрос на информацию – это просьба лица к распорядителю информации предоставить публичную информацию, которая находится в его распоряжении", - заявил Офис.

Он пояснил, что для предоставления информации она должна быть задокументирована или отображена на любых носителях после получения или создания в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей.

Таким образом, Офис Президента подтвердил, что не располагает ответом ни на один из этих вопросов.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ. В то же время Зеленский не платит Саакашвили за реформы.

Из-за назначения Саакашвили Грузия вызвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций. Зеленский назвал ошибкой Грузии отзыв посла.

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