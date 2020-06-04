У Зеленского не могут объяснить ребрендинг Саакашвили Нацсовета реформ в Офис простых решений

Не только у Зеленского не знают, что такое "команда реформаторов" Саакашвили и кто ей платит, но также Офис Президента не может объяснить, на каких законных основаниях и за какие средства глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили проводит ребрендинг Национального совета реформ в Офис простых решений и результатов. Об этом свидетельствует ответ Офиса Президента на запрос Українських Новин. После назначения Саакашвили главой Исполкома реформ название Нацсовета реформ в социальных сетях изменилось на "Офис простых решений и результатов", хотя Президент Владимир Зеленский не подписывал подобных указов. Надпись "Офис простых решений и результатов" нанесена на стену помещения, похожего на конгрессно-выставочный центр "Парковый", в котором работает Саакашвили после назначения. В связи с переименованием Саакашвили также объявил конкурс на новый логотип Нацсовета. Скриншот фейсбук-страницы Насовета реформ Агентство поинтересовалось у Офиса Президента, был ли переименован Нацсовет реформ официально, а если нет – основаниями указанных изменений, проведения конкурса и источником оплаты труда победителя в нем. Также Українські Новини просили сообщить, где размещается, кому принадлежит и на каких условиях используется помещение Нацсовета и Исполкома реформ. В ответ Офис заявил, что указанные вопросы не могут считаться запросом на информацию. "Запрос на информацию – это просьба лица к распорядителю информации предоставить публичную информацию, которая находится в его распоряжении", - заявил Офис. Он пояснил, что для предоставления информации она должна быть задокументирована или отображена на любых носителях после получения или создания в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей. Таким образом, Офис Президента подтвердил, что не располагает ответом ни на один из этих вопросов. Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ. В то же время Зеленский не платит Саакашвили за реформы. Из-за назначения Саакашвили Грузия вызвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций. Зеленский назвал ошибкой Грузии отзыв посла.