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04 червня 2020, четвер, 14:39 12
Президент 2020-06-04T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського не платять Саакашвілі за реформи і не знають, за що і на якій підставі він збирає команду

У Зеленського не платять Саакашвілі за реформи і не знають, за що і на якій підставі він збирає команду

Виолетта Чайковская
Міхеіл Саакашвілі, Володимир Зеленський, Офіс президента, офіс реформ
Михайло Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Михайло Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Офіс Президента не може пояснити підстави існування і джерело фінансування "команди Національної ради реформ" та не оплачує роботу колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Виконавчому комітеті реформ. 

Про це свідчить відповідь Офісу на запит Українських Новин.

Після призначення головою Виконкому реформ Саакашвілі публічно оголосив конкурс в "команду" іншого органу - Нацради реформ, очолюваного Президентом Володимиром Зеленським, і пообіцяв переможцям ринкову заробітну плату.

Скріншот фейсбук-сторінки Насовета реформСкріншот фейсбук-сторінки Нацрада реформ

У зв'язку з цим агентство поцікавилося підставами проведення конкурсу на непередбачені законодавством посади, а також джерелом і обсягом фінансування.

"Національна рада реформ створюється у складі голови та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах", - відповів Офіс Президента.

Він перерахував склад Нацради реформ у відповідності з указом Президента, який складається з конкретного переліку посадових осіб органів влади і чотирьох представників громадських об'єднань, і не передбачає будь-якої іншої "команди".

Питання про зарплату Саакашвілі і "членів команди Нацради реформ" Офіс перенаправили в Державне управління справами (ДУС).

Відповідь на запитВідповідь на запит

ДУС відповіло, що разом з Офісом займається забезпеченням діяльності Нацради реофрм, але зазначило, що зарплата та інші виплати з державного бюджету нараховуються тільки штатним працівникам, а голова та члени Нацради реформ беруть участь у його роботі на громадських засадах.

"Державне управління справами не здійснював жодних витрат на забезпечення діяльності Національної ради реформ та Виконавчого комітету реформ, у тому числі пов'язаних з оплатою праці", - запевнило Держуправління справами.

Ні Офіс, ні ДУС не дали чітких відповідей на питання про те, чим регламентовано наявність "команди Нацради реформ" та проведення конкурсу на посади її членів, про умовах "конкурсу", підставах виплати та суму зарплати тих, хто в ньому переможе.

Відповідь ДУСВідповідь ДУС

Відповідь ДУС. ст 2Відповідь ДУС. ст 2

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконкому реформ.

Через призначення Саакашвілі Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенидзе для консультацій.

Тим часом Зеленський назвав помилкою Грузії відкликання посла.

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