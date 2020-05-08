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08 мая 2020, пятница, 13:55 606
Президент 2020-05-08T14:16:28+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал ошибкой Грузии отзыв посла из-за назначения Саакашвили

Зеленский назвал ошибкой Грузии отзыв посла из-за назначения Саакашвили

Ярина Вацяк
Михаил Саакашвили , Украина-Грузия, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой Грузии решение вызвать посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения бывшего грузинского Президента, председателя партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"У нас с Грузией и грузинским народом прекрасные отношения. Мы несмотря ни на что не будем ни на какие консультации вызывать нашего посла. Потому что отношения наших стран более длительные, чем любое руководство любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны", - сказал он.

Зеленский выразил надежду на то, что после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика государства касается только его самого и его граждан.

"Чтобы никого не обижать: это наше решение и наша внутренняя политика. Господин Саакашвили - гражданин Украины, у него украинский паспорт. Я - Президент Украины, который назначил его главой исполкома реформ при Президенте Украины. Вот и все", - резюмировал он.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский заверял, что не имеет никаких политических планов с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, которому вернул украинское гражданство.

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