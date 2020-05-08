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  • Грузия вызывает посла в Украине из-за назначения Саакашвили главой исполкома реформ
08 мая 2020, пятница, 13:26 1279
Политика 2020-05-08T14:00:03+03:00
Українські Новини
Грузия вызывает посла в Украине из-за назначения Саакашвили главой исполкома реформ

Грузия вызывает посла в Украине из-за назначения Саакашвили главой исполкома реформ

Ярина Вацяк
Михаил Саакашвили , Посол, Украина-Грузия, Нацсовет по реформам
Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Грузия вызывает посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения председателя партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в сообщении "Первого канала" Грузии со ссылкой на слова министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, передают Українськi Новини.

"Снижение уровня должности, изначально предложенной Саакашвили, и назначение его председателем исполкома Национального совета реформ свидетельствует о скептическом отношении украинского политического спектра, в том числе парламентского большинства, к его персоне. В то же время, на наш взгляд, позиция Грузии как стратегического партнера Украины была учтена. Тем не менее, назначение человека, осужденного и разыскиваемого грузинской судебной системой, стратегическим партнером вызывает вопросы, в связи с чем было принято решение вызвать чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине господина Теймураза Шарашенидзе для консультаций в Тбилиси", - сказал он.

По его словам, Грузия не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Украиной или пересмотра ее стратегического партнерства.

"При участии посла, помимо других вопросов, необходимо определить, какие действия необходимы для того, чтобы нынешняя ситуация не оказывала негативного влияния на двусторонние отношения, сотрудничество в различных международных организациях и, что самое главное, совместные усилия по европейской и евроатлантической интеграции", - отметил министр.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Саакашвили заявил о предложение Зеленского стать вице-премьером по реформам.

После чего президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в Кабмин Украины. 

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