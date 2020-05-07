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07 мая 2020, четверг, 20:30 168
Политика 2020-05-07T21:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ

Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ

Кира Молчанова
реформы в Украине, Михеил Саакашвили, Реформы, Назначение на должность, Владимир Зеленский
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMik
Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/SaakashviliMik

Президент Владимир Зеленский подписал указ назначении о Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета Национального совета реформ. О назначении председателя партии "Рух новых сил" говорили уже давно. Об этом сообщает пресс-служба президента, передают Українськi Новини.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Согласно сообщению, в четверг Зеленский подписал указ №169 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ".

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документом вносятся изменения в указы Главы государства о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и в положение о Национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявлял о предложении ему должности вице-премьер-министра по реформам Президентом Владимиром Зеленским. Также он намерен представить свою программу изменений в Верховной Раде.

Также Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

При этом Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михеила Саакашвили в Кабмин Украины.

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