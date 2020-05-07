Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ назначении о Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета Национального совета реформ. О назначении председателя партии "Рух новых сил" говорили уже давно. Об этом сообщает пресс-служба президента, передают Українськi Новини.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Согласно сообщению, в четверг Зеленский подписал указ №169 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ".

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Документом вносятся изменения в указы Главы государства о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и в положение о Национальном совете реформ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявлял о предложении ему должности вице-премьер-министра по реформам Президентом Владимиром Зеленским. Также он намерен представить свою программу изменений в Верховной Раде.

Также Владимир Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михеила Саакашвили после того, как Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства.

При этом Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила озабоченность дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михеила Саакашвили в Кабмин Украины.