Минздрав усилит карантин, если количество заболевших COVID-19 продолжит расти

Министерство здравоохранения может инициировать усиление карантина в случае роста количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которое уже началось.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Хочу обратиться ко всем украинцам: смягчение карантина четко регламентирует противоэпидемические мероприятия. Это пользование средствами индивидуальной защиты, масками, респираторами, антисептиками, соблюдение социальной дистанции и тому подобное. Все эти меры разработаны ведущими специалистами нашей страны. Если не следовать этим рекомендациям, можем получить рост количества заболевших и, как следствие, Минздрав будет рекомендовать введение дополнительных мер", - сказал он.

Министр отметил, что за прошлые сутки в Украине зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших от заболевания (602 человека) и антирекорд - по количеству новых выявленных случаев (588 человек).

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 4 июня Киев и 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; в список регионов, не соответствующих критериям, вошли Житомирская и Луганская области, Харьковская область признана соответствующей критериям смягчения ограничений.

Кабинет Министров обязал регионы отменять смягчение карантинных мер в случае несоответствия в течение 3 дней подряд критериям для смягчения.

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.