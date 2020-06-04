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04 июня 2020, четверг, 12:22 1309
Общество 2020-06-04T13:00:01+03:00
Українські Новини
Минздрав усилит карантин, если количество заболевших COVID-19 продолжит расти

Минздрав усилит карантин, если количество заболевших COVID-19 продолжит расти

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Ужесточение карантина, ослабление карантина, Адаптивный карантин
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения может инициировать усиление карантина в случае роста количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которое уже началось.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Хочу обратиться ко всем украинцам: смягчение карантина четко регламентирует противоэпидемические мероприятия. Это пользование средствами индивидуальной защиты, масками, респираторами, антисептиками, соблюдение социальной дистанции и тому подобное. Все эти меры разработаны ведущими специалистами нашей страны. Если не следовать этим рекомендациям, можем получить рост количества заболевших и, как следствие, Минздрав будет рекомендовать введение дополнительных мер", - сказал он.

Министр отметил, что за прошлые сутки в Украине зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших от заболевания (602 человека) и антирекорд - по количеству новых выявленных случаев (588 человек).

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро 4 июня Киев и 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; в список регионов, не соответствующих критериям, вошли Житомирская и Луганская области, Харьковская область признана соответствующей критериям смягчения ограничений.

Кабинет Министров обязал регионы отменять смягчение карантинных мер в случае несоответствия в течение 3 дней подряд критериям для смягчения.

Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу ослабления карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

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