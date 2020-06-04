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04 июня 2020, четверг, 09:45 654 Инфографика
Общество 2020-06-04T10:45:37+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Украиине стремительно растет второй день подряд

Количество новых случаев коронавируса в Украиине стремительно растет второй день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

3 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 588 до 25 411, количество умерших от заболевания увеличилось на 12 человек до 747 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 3 июня выросло на 21,7%, новых летальных случаев - на 50%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 4 июня в Украине 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 588 новых случаев", - говорится в сообщении.

За сутки выздоровели 602 человека.

Таким образом, 3 июня показатель новых заболевших за сутки стал меньше, чем выздоровевших, - 588 против 602.

Количество новых случаев заболевания 3 июня составило 2,4% от общего количества заболевших на 2 июня.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (3 481), в Киеве (3 210) и Львовской области (1 915).

В Ривненской области зафиксировано 1 905 случаев коронавирусной инфекции, в Киевской - 1 673 случая, в Ивано-Франковской области - 1 491 случай, в Закарпатской - 1 257, в Тернопольской - 1 220, в Харьковской - 1 166, в Винницкой - 1 077, в Волынской - 986, в Днепропетровской - 957, в Одесской - 933, в Житомирской - 833, в Кировоградской - 526, в Хмельницкой - 497 случаев.

469 случаев выявлено в Запорожской области, 429 случаев - в Черкасской, 295 случаев - в Николаевской, 272 случая - в Полтавской области, 238 случаев - в Черниговской, 179 случаев - в Херсонской, 177 случаев - в Сумской, 174 случая - в Донецкой и 51 случай - в Луганской области.

Количество новых случаев коронавируса в УкраинеКоличество новых случаев коронавируса в Украине

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Киеве второй день увеличивается количество больных коронавирусом.

Тем временем летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%. 

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