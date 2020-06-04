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04 июня 2020, четверг, 10:48 2530
Общество 2020-06-04T11:21:27+03:00
Українські Новини
Список областей, не соответствующих критериям смягчения карантина, увеличился на 2 области

Список областей, не соответствующих критериям смягчения карантина, увеличился на 2 области

Кира Молчанова
Киев, Луганская область, Карантин, МОЗ, Житомирская область, статистика коронавируса, Адаптивный карантин
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

По состоянию на утро 4 июня Киев и 8 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; в список регионов, не соответствующих критериям, вошли Житомирская и Луганская области, Харьковская область признана соответствующей критериям смягчения ограничений.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (13,09 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения),Житомирская (13,25), Львовская (16,01), Ривненская (27,50) и Черновицкая (31,07) области, а также Киев (14,05).

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Донецкая (9,00), Днепропетровская (10,25) и Луганская (11,91) области.

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 4 июня ни в одной области не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Черновицкой области (42,42%), в Киеве (39,84%) и Ивано-Франковской области (33,82%).

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 58,92.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров обязал регионы отменять смягчение карантинных мер в случае несоответствия в течение 3 дней подряд критериям для смягчения.

По состоянию на утро 3 июня Киев и 7 областей не соответствовали критериям для смягчения карантина (список регионов, не соответствующих критериям, не изменился по сравнению со 2 июня).

Тем временем, в Украине второй день подряд растет число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрировали 588 новых случаев. Всего 25 411 заболевших. 

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