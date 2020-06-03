Работа метро под угрозой: регионы обязали ужесточать карантин в случае ухудшения эпидситуации три дня подряд

Кабинет Министров обязал регионы отменять смягчение карантинных мер в случае несоответствия в течение 3 дней подряд критериям для смягчения. Об этом говорится в постановлении Кабмина №435 от 3 июня, передают Українськi Новини. В частности, согласно ему, в случае несоответствия эпидситуации в регионе критериям для смягчения противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене смягчения противоэпидемических мероприятий исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу смягчения карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей. По данным Минздрава Украины, Киев уже четвертый день с 31 мая не соответствует критериям для смягчения карантина.