Работа метро под угрозой: регионы обязали ужесточать карантин в случае ухудшения эпидситуации три дня подряд

Кабинет Министров обязал регионы отменять смягчение карантинных мер в случае несоответствия в течение 3 дней подряд критериям для смягчения.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №435 от 3 июня, передают Українськi Новини.

В частности, согласно ему, в случае несоответствия эпидситуации в регионе критериям для смягчения противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене смягчения противоэпидемических мероприятий исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел адаптивную модель карантина с 22 мая по 22 июня, согласно которой каждая область переходит к следующему этапу смягчения карантина в случае достижения необходимых эпидемиологических показателей.

По данным Минздрава Украины, Киев уже четвертый день с 31 мая не соответствует критериям для смягчения карантина.