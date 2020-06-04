В Киеве второй день увеличивается количество больных коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 2 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 77 человек до 3 210. Среди них - 15 медиков и 12 детей. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки количество жителей Киева, в которых лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет и 9 девочек от одного года до 17. Также 26 мужчин от 24 до 82 лет и трое мальчиков. Одному из них два года, двум - по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15, в Подольском - 12, в Шевченковском районе - 10 случаев.

Коронавирус в Киеве. Инфографика: kiev.klichko.org

Как сообщали Українські Новини, летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%.



Кроме того, за сутки в Киевской области 1 человек умер от COVID-19, заболели 23 человека.