МВФ еще не включил Украину в календарь совета директоров

В то время как Украина обязуется не уменьшать пенсионный возраст, Международный валютный фонд (МВФ) расписал календарь совета директоров до 10 июня и пока не включил вопрос по Украине. Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини. На данный момент календарь МВФ расписан до 10 июня. 3 июня МВФ рассмотрит по Монголии, Сьерра-Леоне и Барбадосу. 5 июня совет рассмотрит вопросы по Либерии и Папуа Новой Гвинее, а 10 июня – Гватемале и Руанде. Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает первый транш от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов 5-6 июня, второй в размере 1,6 млрд долларов - осенью, третий в размере 1,5 млрд долларов - в 2021 году. Как сообщали Українські Новини, 21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности. Средства программы в размере 5 млрд долларов будут выделены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями шока после пандемии коронавируса. Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и исполнительным советом МВФ. Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели. 20 мая министр финансов Сергей Марченко сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда до конца мая. Министерство социальной политики обсудило с миссией Международного валютного фонда (МВФ) реформирование пенсионной системы. С 1 июля каждый год в Украине повышается размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Как результат - вырастут и пенсионные выплаты.