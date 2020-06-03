МВФ еще не включил Украину в календарь совета директоров

Календарь совета директоров МВФ расписан до 10 июня, Украины в нем пока нет

Календарь совета директоров МВФ расписан до 10 июня, Украины в нем пока нет

В то время как Украина обязуется не уменьшать пенсионный возраст, Международный валютный фонд (МВФ) расписал календарь совета директоров до 10 июня и пока не включил вопрос по Украине.

Об этом говорится в данных календаря совета директоров МВФ, передают Українські Новини.

На данный момент календарь МВФ расписан до 10 июня.

3 июня МВФ рассмотрит по Монголии, Сьерра-Леоне и Барбадосу.

5 июня совет рассмотрит вопросы по Либерии и Папуа Новой Гвинее, а 10 июня – Гватемале и Руанде.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает первый транш от Международного валютного фонда в размере 1,9 млрд долларов 5-6 июня, второй в размере 1,6 млрд долларов - осенью, третий в размере 1,5 млрд долларов - в 2021 году.

Как сообщали Українські Новини, 21 мая команда сотрудников Международного валютного фонда во главе с госпожой Владковой Холлар завершила дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигла соглашения на уровне персонала по экономической политике для новой 18-месячной резервной договоренности.

Средства программы в размере 5 млрд долларов будут выделены на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям Украины справиться с последствиями шока после пандемии коронавируса.

Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и исполнительным советом МВФ.

Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели.

20 мая министр финансов Сергей Марченко сообщил, что ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда до конца мая.

Министерство социальной политики обсудило с миссией Международного валютного фонда (МВФ) реформирование пенсионной системы.

С 1 июля каждый год в Украине повышается размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Как результат - вырастут и пенсионные выплаты.