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04 июня 2020, четверг, 06:20 327
Общество 2020-06-04T07:45:02+03:00
Українські Новини
В "Новой почте" рассказали, как будут работать на Троицу

В "Новой почте" рассказали, как будут работать на Троицу

Валерия Драгомирова
Троица, Новая почта, Троица-2020, Святая Троица
Новая почта Фото: novaposhta
Новая почта Фото: novaposhta

Компания "Новая почта" будет работать в обычном режиме в праздник Святой Троицы, который приходится на 7 июня.

Об этом говорится в ответе компании Українським Новинам.

Так, сообщается, что почтовые отделения будут работать по обычному графику. 

"Отделения будут работать по обычному графику", - говорится в сообщении. 

Подробнее узнать о графике работы отделений можна на сайте "Новой почты". 

"Новая почта" на Троицу будет работать в обычном режиме


Как сообщали Українські Новини, в июне украинцев ждут 12 выходных дней: 10 обычных и 2 дополнительных. Один из них как раз связан с Троицей.

6 июня православные христиане отмечают Родительскую субботу. Это поминальный день, который отмечают накануне Троицы. 

Кроме того, один из главных праздников христиан – Троица – отмечают на пятидесятый день после Пасхи. Троицу еще называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.

Тем временем синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Увеличится грозовая деятельность, возможны сильные дожди, ливни, шквалы и град. 

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