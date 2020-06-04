В "Новой почте" рассказали, как будут работать на Троицу

Компания "Новая почта" будет работать в обычном режиме в праздник Святой Троицы, который приходится на 7 июня. Об этом говорится в ответе компании Українським Новинам.Так, сообщается, что почтовые отделения будут работать по обычному графику. "Отделения будут работать по обычному графику", - говорится в сообщении. Подробнее узнать о графике работы отделений можна на сайте "Новой почты". "Новая почта" на Троицу будет работать в обычном режиме Как сообщали Українські Новини, в июне украинцев ждут 12 выходных дней: 10 обычных и 2 дополнительных. Один из них как раз связан с Троицей.6 июня православные христиане отмечают Родительскую субботу. Это поминальный день, который отмечают накануне Троицы. Кроме того, один из главных праздников христиан – Троица – отмечают на пятидесятый день после Пасхи. Троицу еще называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.Тем временем синоптики рассказали, какой будет погода в июне. Увеличится грозовая деятельность, возможны сильные дожди, ливни, шквалы и град.