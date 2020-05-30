Два праздничных дня и выходные. Сколько будут отдыхать украинцы в июне

В не жарком и сыром июне украинцы празднуют Троицу и День Конституции. Благодаря троице все получат дополнительный выходной. Українські Новини разбирались, почему в первый летний месяц украинцы будут отдыхать треть дней.

Выходные дни в июне регламентирует распоряжение Кабмина от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год".

В июне нас ждут 12 официальных выходных дней. 10 из них будут обыкновенными календарными выходными. 20 дней будут рабочими. 7 июня празднуем День Святой Троицы, который приходится на воскресенье, поэтому дополнительный выходной у нас будет в понедельник, 8 июня. Поэтому мы будем отдыхать три дня подряд – с субботы по понедельник

28 июня в Украине празднуют День Конституции, который также приходится на воскресенье. Соответственно, выходной день переносится на понедельник. Таким образом, у украинцев появятся дополнительные выходные дни в понедельник – в начале июня и в конце.

Как сообщали Українські Новини, метеорологи сделали прогноз на лето – ожидается аномальная жара с катаклизмами.

В этом году Троицу будут отмечать 7 июня и в честь праздника в украинцев будет три выходных дня.