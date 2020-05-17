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17 мая 2020, воскресенье, 08:00 18
Lifestyle 2020-05-17T08:30:01+03:00
Українські Новини
День святой Троицы будут праздновать 7 июня: история и традиции

День святой Троицы будут праздновать 7 июня: история и традиции

Ирина Николенко
Традиции, Троица, Праздники 2020, Выходные 2020
7 июня будут праздновать Троицу. Фото: radiosvoboda.org
7 июня будут праздновать Троицу. Фото: radiosvoboda.org

В этом году Троицу будут отмечать 7 июня и в честь праздника в украинцев будет три выходных дня. Українські Новини собрали народные традиции и приметы в этот праздник.

Один из главных праздников христиан – Троица – отмечают на пятидесятый день после Пасхи. В этом году он приходится на 7 июня. Троицу еще называют Зелеными праздниками, или Пятидесятницей.

История праздника

Сначала Троицу отмечали апостолы, которые являются учениками Иисуса Христа. В этот день они сествовали важное событие, когда на них сошел Святой Дух. На тот момент они уже 50 дней молились в Сионской горнице. После сошествия Святого Духа, апостолы смогли говорить на разных языках мира, чтобы нести слово Божие в разные страны. Также они научились исцелять и предсказывать будущее.

Официально праздник начали отмечать с 381 года, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор. А древние славяне начали праздновать Троицу только через 300 лет после крещения Руси, в конце XIII – начале XIV веков.

Традиции празднования

В этот день украшают дома зелеными ветками деревьев и травами, которые символизируют возрождение всего живого на земле. С этим днем ​​связано много народных обычаев и обрядов.

Дни перед Троицей называют Клечальными или Русальной неделей, а первые три дня после – Зелеными праздниками.

Перед праздниками убирают в домах, и украшают дом ветками березы, дуба, клена или липы. Однако, нельзя использовать ветки осины или ивы. Можно использовать травы: аир, мята, мелисса, чабрец, васильки. В этот день запрещается работать.

Считается, что в этот день надо обязательно посетить храм и принести туда букет из цветов и трав. Также запрещается в этот день грустить и обижаться на кого-то и думать о плохом.

Народные приметы

По народным поверьям, в четверг перед Троицей из воды выходили русалки. Поэтому запрещалось купаться, чтобы не попасть в их сетку.

Если в эти дни парень посватается, то будет иметь счастливую и долгую супружескую жизнь.

Во время службы в храме, на букет нужно пролить несколько капель слез, тогда травы смогут исцелять от болезней, а букет станет оберегом для дома.

Также на Троицу девушки гадали на суженого. Тайком ходили в лес и бросали сплетенные венки русалкам, чтобы они послали им богатых женихов.

Ранее Українські Новини сообщали, в третью субботу мая в Украине отмечают День Европы, с 15 по 17 мая пройдет ряд онлайн мероприятий. Всемирный день вышиванки этого года в Украине будут праздновать 21 мая.

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