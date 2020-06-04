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04 червня 2020, четвер, 07:15 5
Суспільство 2020-06-04T07:30:01+03:00
Українські Новини
У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на Трійцю

У "Новій пошті" розповіли, як будуть працювати на Трійцю

Валерия Драгомирова
Нова пошта, Графік роботи, трійця 2020
Нова пошта Фото: novaposhta
Нова пошта Фото: novaposhta

Компанія "Нова пошта" працюватиме у звичайному режимі у свято Трійці, що припадає на 7 червня. Про це сказано у відповіді компанії "Українським Новинам". Так, повідомляється, що поштові відділення працюватимуть за звичним графіком.

"Відділення працюватимуть за звичним графіком", - сказано в повідомленні. Детальніше дізнатися про графік роботи відділень можна на сайті "Нової пошти".

"Нова пошта" на Трійцю  працюватиме в звичайному режимі

Як повідомляли "Українські Новини", у червні українців чекають 12 вихідних днів: 10 звичайних та 2 додаткових.

У червні буде два святкових вікенди.

Крім того, один з головних свят християн – Трійця – відзначають на п'ятдесятий день після Великодня. Трійцю ще називають Зеленими святами, або П'ятидесятницею.

Тим часом синоптики розповіли, якою буде погода в червні. Збільшиться грозова діяльність, можливі сильні дощі, зливи, шквали та град.

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