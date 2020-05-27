Еще больше дождей и гроз. Синоптики рассказали, какой будет погода в июне

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует среднемесячную температуру +18…+22 градуса в июне. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, передают Українські Новини. "Средняя месячная температура прогнозируется 18-22 градусов тепла (в горах 14-15 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градуса выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении. Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений. При этом отмечается, что в Украине средняя месячная температура воздуха в июне, согласно многолетним наблюдениям, составляет 16-21 градус тепла, в горных районах 9-15 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха в июне составил 32-39 градуса, в горных районах 24-31 градус; абсолютный минимум - 0-7 градусов тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3 градуса мороза, в высокогорье Карпат - до 5 градусов мороза. Среднемесячное количество осадков составляет 44-95 мм. В июне в Украине, как правило, увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни. Прогноз погоды в Киеве. График: Метеопрог Как сообщали Українськi Новини, в Карпатах в конце мая выпало до 40 см снега. Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальное лето.