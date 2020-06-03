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03 июня 2020, среда, 19:02 20
Европа 2020-06-03T19:30:02+03:00
Українські Новини
Испания может открыть границы для туристов уже в июне

Испания может открыть границы для туристов уже в июне

Елизавета Кесельман
Испания, Коронавирус в Испании, открытие границ, открытие туристического сезона
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Испания, которая заявляла о намерениях продлить режим чрезвычайной ситуации до 21 июня, заявила о том, что не исключает возможности открытия границ уже в июне. Об этом заявил министр транспорта, мобильности Испании Хосе Луис Абалос, передает агентство Europa Press.

Как передает ведомство, в Испании не исключают вероятности, что страна начнет принимать туристов до 1 июля. На данном этапе идет работа над созданием безопасных маршрутов с точки зрения распространения коронавируса.

"Данные по распространению пандемии, с которой проходит смягчение ограничительных мер, указывают на то, что Испания может открыться для туризма 1 июля или ранее", - заявил министр.

Как сообщали Українські Новини, ранее правительство Испании заявляло о том, что намерено открыть границы для туристов в июле. 

Кроме того, 15 мая испанский парламент утвердил обязательную 14-дневную обсервацию для прибывших туристов.

Также с 20 мая Турция открыла границы для иностранцев, однако приехать в страну можно только в лечебных целях. 

Тем временем Италия открыла границу для туристов из Евросоюза. 

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