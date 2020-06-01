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01 июня 2020, понедельник, 13:14 37
Мир 2020-06-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Испания намерена продлить карантин и режим чрезвычайного положения до 21 июня

Испания намерена продлить карантин и режим чрезвычайного положения до 21 июня

Елизавета Кесельман
Испания, Чрезвычайное положение, Продление карантина, Коронавирус в Испании
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Испания, которая объявила 10-дневный траур по умершим от коронавируса, намерена продлить карантин в режиме чрезвычайного положения до 21 июня. Об этом передает агентство Republicworld.

В частности, премьер-министр Педро Санчес заявил в воскресенье, 31 мая, власти намерены продлить режим ЧП еще на две недели. 

По словам премьера, это будет последней мерой касаемо продления на 15 дней, которое необходимо для того, чтобы оконачательно избавиться от пандемии. Председатель правительства королевства Педро Санчес заверил, что уже шестое по счету продление станет последним. Парламент примет решение 3 июня. Парламент примет решение 3 июня.

Как сообщали Українські Новини, Испания стала одним из эпицентров пандемии коронавируса. 

Кроме того, Испания начала ослаблять карантинные меры 27 апреля.

Позднее в Испании для всех прибывающих в страну ввели обязательную обсервацию.

Также Испания намерена ввести "безопасные коридоры" для туристов. Тем временем в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время.

 

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