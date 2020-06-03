Италия открыла границу для туристов из Евросоюза

Правительство Италии позволило въезжать в страну гражданам стран Евросоюза и Шенгенской зоны с 3 июня, в то время, как начала открывать туристические достопримечательности для посетителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского правительства, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что иностранцам теперь не требуется обязательно проходить 14-дневную обсервацию по прибытии в страну.

Также в Италии позволили передвигаться между регионами. В течение почти трех последних месяцев делать это можно было только в экстренных случаях.

В то же время остается в силе запрет на передвижение и требование о карантине для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, или тех, кто контактировал с инфицированными.

В правительстве Италии отмечали, что в случае новой вспышки Covid-19 власть на региональном или национальном уровне может снова ограничить передвижения в конкретных районах.



Как сообщали Українські Новини, Черногория открывает границы для более, чем 120 стран. Однако Украину в список не включили.



Кроме того, Греция откроет въезд для туристов из 29 стран уже 15 июня.