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03 июня 2020, среда, 17:28 11
Европа 2020-06-03T17:29:40+03:00
Українські Новини
Италия открыла границу для туристов из Евросоюза

Италия открыла границу для туристов из Евросоюза

Валерия Драгомирова
Италия, Карантин, Коронавирус, Въезд в Италию
Рим. Фото: pixabay
Рим. Фото: pixabay

Правительство Италии позволило въезжать в страну гражданам стран Евросоюза и Шенгенской зоны с 3 июня, в то время, как начала открывать туристические достопримечательности для посетителей

Об этом говорится в сообщении на сайте итальянского правительства, передает "Радио Свобода". 

Сообщается, что иностранцам теперь не требуется обязательно проходить 14-дневную обсервацию по прибытии в страну.

Также в Италии позволили передвигаться между регионами. В течение почти трех последних месяцев делать это можно было только в экстренных случаях.

В то же время остается в силе запрет на передвижение и требование о карантине для людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, или тех, кто контактировал с инфицированными.

В правительстве Италии отмечали, что в случае новой вспышки Covid-19 власть на региональном или национальном уровне может снова ограничить передвижения в конкретных районах.


Как сообщали Українські Новини, Черногория открывает границы для более, чем 120 стран. Однако Украину в список не включили.  

Кроме того, Греция откроет въезд для туристов из 29 стран уже 15 июня. 

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