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25 мая 2020, понедельник, 16:59 28
Мир 2020-05-25T17:45:31+03:00
Українські Новини
Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля

Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля

Елизавета Кесельман
Испания, открытие границ, Коронавиурс в Испании, карантин для туристов
Бильбао, Испания. Фото: airbnb
Бильбао, Испания. Фото: airbnb

В Испании, где ранее заявляли о намерении ввести "безопасный коридор" для туристов, заявили о решении отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Карантин будет отменен с 1 июля. Об этом заявил в Twitter государственный секретарь правительства Аранча Гонсалес. 

Согласно сообщению, решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Как сообщали Українські Новини,  15 мая испанское правительство утвердило обязательный 14-дневный карантин для туристов.

Ранее сообщалось о том, что Испания намерена открыть границы для туристов уже в конце июня.

Тем временем, с 20 мая Турция открыла границы для иностранцев, однако приехать в страну можно только в лечебных целях. 

Кроме того, на заседании украинского правительства 20 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что до 15 июня говорить о восстановлении перелетов рано, поскольку большинство стран до сих пор держат границы закрытыми.

Также Австрия и Германия открывают общие границы с 15 июня.

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