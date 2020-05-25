Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля

В Испании, где ранее заявляли о намерении ввести "безопасный коридор" для туристов, заявили о решении отменить обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Карантин будет отменен с 1 июля. Об этом заявил в Twitter государственный секретарь правительства Аранча Гонсалес.

Согласно сообщению, решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Как сообщали Українські Новини, 15 мая испанское правительство утвердило обязательный 14-дневный карантин для туристов.

Ранее сообщалось о том, что Испания намерена открыть границы для туристов уже в конце июня.

Тем временем, с 20 мая Турция открыла границы для иностранцев, однако приехать в страну можно только в лечебных целях.

Кроме того, на заседании украинского правительства 20 мая премьер Денис Шмыгаль заявил, что до 15 июня говорить о восстановлении перелетов рано, поскольку большинство стран до сих пор держат границы закрытыми.

Также Австрия и Германия открывают общие границы с 15 июня.