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03 июня 2020, среда, 18:57 37
Президент 2020-06-03T19:00:10+03:00
Українські Новини
Троицу Зеленский проведет на роскошной даче Хрущева на острове Бирючий, - СМИ

Троицу Зеленский проведет на роскошной даче Хрущева на острове Бирючий, - СМИ

Надежда Комендантова
Выходные, Оман, Троица, Президент Украины, Владимир Зеленский, отдых Зеленского
Президентская дача под Мелитополем. Фото: mv.org.ua
Президентская дача под Мелитополем. Фото: mv.org.ua

На ближайших выходных президент Украины Владимир Зеленский, который возобновил поездки по регионам после карантина, отдохнет недалеко от Мелитополя и Кирилловки.

Об этом сообщает издание "МВ" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, на Бирючем (конец Федотовой косы в Кирилловке, но территориально уже Херсонская область) идет активная подготовка к визиту президента. В порядок приводится "президентская дача", а также идет обустройство вертолетной площадки.

Президентская резиденция на Бирючем была организована еще во времена Никиты Хрущева. Именно он превратил этот заповедник в "заповедно-охотничье" хозяйство. Специально для генсека на Бирючем построили дачу, но приехал на остров он всего лишь один раз.

Однако более роскошная постройка, соседствующая с хрущевской – президентская резиденция, построенная во времена бывшего премьер-министра Украины и коррупционера Павла Лазаренко. Последний раз на этом охотничьем островке останавливался президент Леонид Кучма, когда вел переговоры с российским президентом по поводу косы Тузла в Керченском проливе.

Интересный материал о президентской даче был опубликован в херсонской газете "Новый день" в 2008 году. Вот цитата из него:

..."Охотничий привал" Никиты Сергеича — это целый комплекс с двумя зданиями для охраны и обслуги, отдельной столовой и даже ледником для хранения продуктов. Домик Хрущева в 1980-х горел, так что после основательного ремонта об эпохе генсека здесь напоминает немногое. А вот часть интерьера столовой отлично сохранилась — здесь настелен отменной крепости дубовый паркет, на стенах — мозаика из дерева и изобилие оленьих рогов. Из них сделаны даже светильники и люстры. Ничего не скажешь: умели в ту пору ценить "натурпродукт"!"

Но современная президентская дача, конечно же, больше.

Президентская дача на острове Бирючий. Фото: mv.org.uaПрезидентская дача на острове Бирючий. Фото: mv.org.ua

Как сообщали Українські Новини, ранее в НАПК сообщили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман, после того, как СМИ распространили фотографии президента из Омана в начале января, сообщив, что он отдыхает в 5-звездочном отеле на побережье Оманского залива близ столицы страны. 

Тем временем, в Офисе Президента рассказали, почему Зеленский для своего частного визита в январе 2020 года выбрал Оман.

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