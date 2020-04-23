В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман

Президент Владимир Зеленский, которого в Оман сопровождала госохрана, имеет право не декларировать расходы на данный визит. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава НАПК Александр Новиков.

Так, он сообщил, что НАПК в ходе проверки искало ответы только на два вопроса: кто оплачивал отдых и кто оплатил обратный перелет.

"Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу", - заявил он.

Новиков сообщил, что оплату услуг проживания в гостинице сделала жена, а это не является подарком.

"Согласно закону "О предотвращении коррупции", оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен это задекларировать", - рассказал он.

Как сообщали Українські Новини, СМИ распространили фотографии Зеленского из Омана в начале января, сообщив, что Зеленский отдыхает в 5-звездочном отеле на побережье Оманского залива близ столицы страны.

Также в ответ Офис Президента заявил, что там запланированы встречи на высшем уровне. При этом Зеленский поехал в Оман с семьей за свой счет.