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02 июня 2020, вторник, 13:12 841
Президент 2020-06-02T13:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленский возобновляет поездки по регионам: завтра проведет совещание по туризму в Хмельницкой области

Зеленский возобновляет поездки по регионам: завтра проведет совещание по туризму в Хмельницкой области

Виолетта Чайковская
Хмельницкая область, Хмельницкий, визит президента, Владимир Зеленский, Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Владимир Зеленский посетит 3 июня Хмельницкую область, где Президент не был в 2019, с рабочим визитом, в ходе которого проведет совещания по туризму.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе Президента.

Также глава государства проинспектирует дороги в рамках проекта "Большое строительство".

Более детальная программа визита ещё уточняется.

Последняя большая региональная поездка Зеленского состоялась 5 марта в Полтавскую область, где он встретил граждан, эвакуированных из Китая, после завершения их обсервации, проинспектировал ход выполнения программы "Большое строительство", провел совещание с представителями местного бизнеса, а также с послами стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония).

В апреле, в ходе карантина, Зеленский посещал Донецкую, Запорожскую, Закарпатскую и Киевскую области: для инспекции военного палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом, осмотра оперативной обстановки с разведением сил и средств, наблюдения за учениями десантно-штурмовой бригады, почтения памяти погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

8 мая по случаю Дня памяти и примирения Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне в населенном пункте Луганской области, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли, а 9 мая по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне - в Закарпатской области, где завершилось изгнание нацистских захватчиков.

Эти мероприятия были либо непубличными, либо с минимальным присутствием прессы.

Визит Зеленского в Хмельницкую область будет публичным, предусматривает различные локации и присутствием СМИ.

Как сообщали Українські Новини, в начале марта, до введения в стране карантина, Зеленский анонсировал тур по областям Украины, но из-за коронавируса планы пришлось отложить.

В Хмельницкой области заболеваемость коронавирусом ниже средней по Украине.

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