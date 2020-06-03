"Слуга народа" вызвала Авакова отчитаться за Кагарлык и Бровары

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что у депутатов от его фракции есть вопросы к министру внутренних дел Арсену Авакову, поэтому он будет в пятницу, 5 июня, отчитываться о проделанной работе.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"К Арсену Борисовичу многие депутаты имеют вопросы, поэтому Арсена Борисовича пригласили, особенно после двух последних резонансных дел в Броварах и Кагарлыке, и поэтому Арсена Борисовича фракция официально пригласила на согласительном совете на пятницу на доклад", - сказал он.

На вопрос о личном отношении председателя фракции к работе Авакова, он ответил, что для начала хотел бы услышать отчет министра.

Как сообщали Українськi Новини, Аваков установил рекорд Украины – дольше всех возглавляет МВД. На своей должности Аваков уже 6 лет и 4 месяца.



Ранее нардеп от "Слуги народа" с трибуны Рады призвал отправить Авакова в отставку.



1 июня Броварской суд арестовал 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога.



Тем временем президент Владимир Зеленский считает Арсена Авакова "мощным министром".