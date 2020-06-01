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01 июня 2020, понедельник, 14:21 29
Верховная Рада и партии 2020-06-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
В Раде хотят вызвать на ковер Авакова за Кагарлык и Бровары

В Раде хотят вызвать на ковер Авакова за Кагарлык и Бровары

Татьяна Зотова
Бровары, Арсен Аваков, МВД Украины, Слуга народа, Александр Корниенко, Кагарлык
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады Украины заявил, что народные депутаты его фракции выступили с предложение заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству, который состоится в пятницу, 5 июня.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние 2 недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуация, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей и о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги Давиденко. Есть много вопросов, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Офисе Президента уже пару недель (то есть еще до инцидентов в Кагарлыке и в Броварах) обсуждают возможную отставку Авакова. Однако далеко не факт, что подобные намерения претворятся в жизнь из-за опасений дестабилизации ситуации.

По словам бывшего советника Авакова нардепа Ильи Кивы, сейчас проводится системная кампания по дискредитации Авакова за которой, по его мнению, стоит бывший Президент Украины Петр Порошенко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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