В Раде хотят вызвать на ковер Авакова за Кагарлык и Бровары

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады Украины заявил, что народные депутаты его фракции выступили с предложение заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству, который состоится в пятницу, 5 июня.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние 2 недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуация, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей и о состоянии расследования об обстоятельствах гибели нашего коллеги Давиденко. Есть много вопросов, я думаю, профессионально, как всегда, наш министр внутренних дел даст нам ответ", - сказал Корниенко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Офисе Президента уже пару недель (то есть еще до инцидентов в Кагарлыке и в Броварах) обсуждают возможную отставку Авакова. Однако далеко не факт, что подобные намерения претворятся в жизнь из-за опасений дестабилизации ситуации.

По словам бывшего советника Авакова нардепа Ильи Кивы, сейчас проводится системная кампания по дискредитации Авакова за которой, по его мнению, стоит бывший Президент Украины Петр Порошенко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.