Задержанных из-за стрельбы в Броварах уже 20 человек. Залог внести за них нельзя

Броварской суд арестовал уже 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога.

Об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Арсена Авакова в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога... На очереди - организаторы преступления. Следствие продолжается!" - написал он.

Также он отметил, что 2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания.

Как сообщали Українськi Новини, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что следствию известны заказчики перестрелки в Броварах.

Следователи по данному факту начали 3 уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Стрельба в Броварах Киевской области произошла из-за распределения пассажиропотока между частными перевозчиками.

Позже стало известно, что полиция дополнительно квалифицировала стрельбу в Броварах Киевской области как покушение на убийство двух и более лиц.