подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 12:44 670
Общество 2020-06-03T12:44:48+03:00
Українські Новини
Столица и 7 областей не подходят под критерии смягчения карантина, — МОЗ

Столица и 7 областей не подходят под критерии смягчения карантина, — МОЗ

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, карантин в Украине, ослабление карантина
Коронавирус. Самоизоляция. Карантин. Мужчина. Фото: Pixabay
Коронавирус. Самоизоляция. Карантин. Мужчина. Фото: Pixabay

По состоянию на утро 3 июня Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина (список регионов, не соответствующих критериям, не изменился по сравнению со 2 июня).

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (14,06 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Львовская (15,41), Ривненская (31,14) и Черновицкая (33,01) области, а также Киев (13,28).

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Донецкая (8,85), Днепропетровская (9,94) и Харьковская (11,61) области.

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 3 июня ни в одной области не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Черновицкой области (45,26%), в Киеве (41,04%) и Ивано-Франковской области (33,89%).

В Киеве количество тестирований на 100 тыс. населения составляет 63,89.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 июня в Украине возобновлены межобластные пассажирские железнодорожные и автомобильные перевозки.

В КГГА заявили, что по состоянию на 2 июня в Киеве открылись уже 80% детских садов. В них пришли 18 тыс. детей из ожидаемых 34 тыс.

Больше новостей о: Карантин МОЗ карантин в Украине ослабление карантина

Столица и 7 областей не подходят под критерии смягчения карантина, — МОЗ
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых зараженных коронавирусом
Новости
Столица и 7 областей не подходят под критерии смягчения карантина, — МОЗ 12:44
ФСБ задержало украинского военнослужащего. Фото: strana.ua
ФСБ разместило видео задержания украинского военнослужащего в Крыму, а в Украине заявили о его похищении 12:37
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых зараженных коронавирусом 12:34
Пешеходов намерены штрафовать на суммы до 680 гривен за нарушение ПДД 12:33
В Киеве открылись 466 детских садиков 12:23
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Украина не намерена понижать пенсионный возраст 15:19
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Мышь. Фото: zaknews.in.ua
Мыши с именами и должностями ответят: из-за пропажи зерна из Госрезерва завели уголовное дело 19:26
больше новостей
Пешеходов намерены штрафовать на суммы до 680 гривен за нарушение ПДД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok