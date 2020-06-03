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03 июня 2020, среда, 05:25 1090
Общество 2020-06-03T05:32:02+03:00
Українські Новини
Врачи рассказали, как не заболеть COVID-19 в общественном транспорте

Врачи рассказали, как не заболеть COVID-19 в общественном транспорте

Кира Молчанова
МОЗ, Общественный транспорт, ЦОЗ, Защитные маски, ослабление карантина
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay

После карантина украинцы уже могут воспользоваться общественным транспортом, но по-прежнему рискуют заразиться коронавирусом. В центре общественного здоровья рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы уберечься от инфицирования COVID-19 во время поездок на работу.

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или через прикосновение после контакта со слизистой. То есть привычный жест вроде потирания носа или почесывание века может привести к заражению, если руки были грязными. В общественных местах риск заразиться возрастает.

Конечно же, лучше вовсе отказаться от поездок в автобусах и метро, но это возможно далеко не всегда. В мегаполисах не все могут приехать на работу на велосипеде или прийти пешком.

Когда едешь в общественном транспорте, соблюдать дистанцию сложно. Поэтому нужно тщательно защищать дыхательные пути и следить за чистотой рук.

Поэтому перед тем, как зайти в салон троллейбуса или метро нужно надеть маску. Тем более, что сейчас в транспорт без нее просто не пустят. Ехать в автобусе и троллейбусе и не касаться перил, сидений и прочего – это задача для акробатов, поэтому испачканными руками нельзя касаться лица, особенно глаз, рта и носа.

При первой же возможности руки следует помыть в течении 20-40 секунд или обработать спиртосодержащим дезинфектором.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июня в Украине возобновили движение пригородные электрички. На маршруты выпустили 439 поездов. За день они перевезли больше 48 тыс. пассажиров.

Медики рассказали, что если соблюдать дистанцию в метр, то риск заболеть коронавирусом снизится на 80%.

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