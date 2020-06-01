Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится

В то время, как "Укрзализныця" возобновила ж\/д перевозки, Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передают Українські Новини. "С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина", - написал он. По словам премьер-министра, на протяжении последних 2 недель наблюдается примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране. Так, с 1 июня можно: открывать спортивные залы и фитнес-центры, но занятия там должны проводиться в группах до 10 человек, а также запрещены занятия для детей до 12 лет посещение занятий в высших учебных учреждениях в группах до 10 человек, проведение аттестаций и лабораторных работ, получение документов об образовании и защита диссертаций. Также для тех, кто приезжает из-за границы или пересекает линию разграничения с временно оккупированными территориями для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО), нет обязательства проходить обсервацию либо самоизоляцию. Кроме этого, разрешено запустить межобластное автомобильное и железнодорожное сообщение. Количество пассажиров разрешено в пределах количества сидячих мест в транспорте. В случае перевозки пассажиров в регион, где перевозки запрещены, разрешается перевозить пассажиров в количестве 50% от полной наполняемости транспорта. Также гражданам старше 60 лет, которые являются тренерами или представителями спортивных клубов, разрешено принимать участие в организации и проведении спортивных мероприятий. Однако решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области принимают региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Ослабление карантина. Инфографика: Денис Шмыгаль\/Телеграм Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать. Ранее сообщалось, что пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу ослабления карантина.