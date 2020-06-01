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01 июня 2020, понедельник, 11:39 72 Инфографика
Общество 2020-06-01T11:47:11+03:00
Українські Новини
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится

Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В то время, как "Укрзализныця" возобновила ж/д перевозки, Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина", - написал он.

По словам премьер-министра, на протяжении последних 2 недель наблюдается примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране.

Так, с 1 июня можно:

  • открывать спортивные залы и фитнес-центры, но занятия там должны проводиться в группах до 10 человек, а также запрещены занятия для детей до 12 лет
  • посещение занятий в высших учебных учреждениях в группах до 10 человек,
  • проведение аттестаций и лабораторных работ,
  • получение документов об образовании и защита диссертаций.

Также для тех, кто приезжает из-за границы или пересекает линию разграничения с временно оккупированными территориями для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО), нет обязательства проходить обсервацию либо самоизоляцию.

Кроме этого, разрешено запустить межобластное автомобильное и железнодорожное сообщение.

Количество пассажиров разрешено в пределах количества сидячих мест в транспорте.

В случае перевозки пассажиров в регион, где перевозки запрещены, разрешается перевозить пассажиров в количестве 50% от полной наполняемости транспорта.

Также гражданам старше 60 лет, которые являются тренерами или представителями спортивных клубов, разрешено принимать участие в организации и проведении спортивных мероприятий.

Однако решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области принимают региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ослабление карантина. Инфографика: Денис Шмыгаль/ТелеграмОслабление карантина. Инфографика: Денис Шмыгаль/Телеграм

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать.

Ранее сообщалось, что пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу ослабления карантина.

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Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится
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