Тищенко советовался насчет баннеров с Зеленским, но тот попросил "не начинать"

Заместитель главы фракции "Слуги народа", народный депутат Николай Тищенко, за которого на выборах мэра готовы проголосовать втрое больше киевлян, чем за Александра Ткаченко, на заседании Парламента во вторник пытался утвердить свои баннеры у президента Владимира Зеленского.

Процесс общения снял корреспондент Букв.

На видео видно, как Тищенко отправляет адресату Владимиру Зеленскому несколько баннеров и просит их посмотреть. “Так будет ок?”, – спрашивает Тищенко у президента.

Позже Тищенко уже в общении с некой Светой Ш о съемках на этой неделе вспоминает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу. “По бордам мы же после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил просил не начинать борд-программу”, – пишет Тищенко.

Также Тищенко получил во время заседания контакты ректоров нескольких университетов.

Кроме того, нардепу написал некий Витя Кулик с жалобой, что директор Оболонского рынка не дает торговать Жанне и Кобе.

Как сообщали Українськi Новини, после того, как в "Слуге народа" опровергли, что их кандидатом на выборах мэра в Киеве будет Николай Тищенко или Александр Ткаченко, депутаты от одноименной фракции в Верховной Раде попросили Президента Владимира Зеленского провести публичный внутрипартийный праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева, однако его кандидатуту фракция выдвигает на должность министра культуры.