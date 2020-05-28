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28 мая 2020, четверг, 14:02 500
Общество 2020-05-28T14:15:01+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" накануне выборов мэра Киева: за Тищенко готовы проголосовать втрое больше киевлян, чем за Ткаче

"Слуга народа" накануне выборов мэра Киева: за Тищенко готовы проголосовать втрое больше киевлян, чем за Ткаченко

Павел Твердохлиб
Соцопрос, Александр Ткаченко, Слуга народа, мэр Киева, Николай Тищенко, Местные выборы-2020, Передовые правовые инициативы
Николай Тищенко. Фото: Украинское Фото
Николай Тищенко. Фото: Украинское Фото

Всеукраинская общественная организация "Передовые правовые инициативы" провела социологический опрос жителей Киева в отношении выборов городского головы Киева и выборов в Киевский городской совет.

Опрос продемонстрировал поддержку партии "Слуга народа". За партию Президента Зеленского готовы проголосовать 29,53% избирателей. "Европейскую солидарность" - поддерживают 17,15%, "Удар" мэра Киева Виталия Кличко - 14,80%, Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 10,07%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 5,86%, другие партии набирают менее 5%.

Результаты социологического опроса показали, что главным соперником действующего мэра Кличко может стать кандидат от партии "Слуга народа". Николай Тищенко в качестве кандидата от партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева набирает 18,3% голосов избирателей Киева. В таком случае за действующего мэра Виталия Кличко проголосуют 34,37%. Александр Ткаченко в качестве кандидата от партии "Слуга народа" на выборах мэра Киева набирает 6,19% голосов избирателей Киева. В таком случае за действующего мэра Виталия Кличко проголосуют 35,12%.

За кандидатуру Николая Тищенко готовы проголосовать втрое больше киевлян, чем за кандидатуру Александра Ткаченко. Это повышает шансы Тищенко как основного конкурента Виталия Кличко, который может выдвигаться от "Слуги народа".

Во время пресс-конференции по итогам года президентства Владимир Зеленский заявил, что кандидатом на пост градоначальника Киева должен стать представитель партии "Слуга народа". Также Зеленский подтвердил, что на выборах мэра Киева будет поддерживать кандидата от партии "Слуга народа". 

"Что касается праймериз, в Киеве я честно буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа". Будет праймериз? Будет. Будут ли входить в праймериз кандидаты в мэры Киева не только от "Слуги народа"? Обязательно. Будут и кандидаты от "Слуги народа", я имею в виду те, кто являются депутатами от "Слуги народа", и будут независимые люди, которые готовы бороться на открытом праймериз на заседании нашей фракции "Слуги народа". Но кто будет лучше, того я и поддержу", - заявил Президент Зеленский.

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