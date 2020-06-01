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  • "Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры
01 июня 2020, понедельник, 18:36 45
Политика 2020-06-01T19:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры

"Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры

Валерия Драгомирова
Александр Ткаченко, Слуга народа, Министр культуры
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании фракции решила поддержать кандидатуру депутата парламента, председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики, которую ранее занимал Бородянский

Об этом в своем Telegram написал депутат парламента от фракции Александр Качура, передают Українськi Новини.

"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко", - написал депутат.

Отмечается, что данную кандидатуру члены фракции поддержали практически единогласно.

Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Ткаченко в видеообращении сообщил, что намерен участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

После того, как в "Слуге народа" опровергли, что их кандидатом на выборах мэра в Киеве будет Николай Тищенко или Александр Ткаченко, не менее 130 депутатов от одноименной фракции в Верховной Раде попросили президента Владимира Зеленского провести публичный внутрипартийный праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

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