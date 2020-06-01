"Слуга народа" поддержала кандидатуру Ткаченко на должность министра культуры

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде на заседании фракции решила поддержать кандидатуру депутата парламента, председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики, которую ранее занимал Бородянский.

Об этом в своем Telegram написал депутат парламента от фракции Александр Качура, передают Українськi Новини.



"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко", - написал депутат.



Отмечается, что данную кандидатуру члены фракции поддержали практически единогласно.



Как сообщали Українськi Новини, 31 мая Ткаченко в видеообращении сообщил, что намерен участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.



После того, как в "Слуге народа" опровергли, что их кандидатом на выборах мэра в Киеве будет Николай Тищенко или Александр Ткаченко, не менее 130 депутатов от одноименной фракции в Верховной Раде попросили президента Владимира Зеленского провести публичный внутрипартийный праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.