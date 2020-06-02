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02 июня 2020, вторник, 18:55 20
Силовые структуры 2020-06-02T19:15:01+03:00
Українські Новини
Полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах под Киевом

Полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах под Киевом

Надежда Комендантова
Арест, Задержание, перестрелка, подозрение, Нацполиция, Перестрелка в Броварах
Задержание стрелков в Броварах. Фото: Нацполиция
Задержание стрелков в Броварах. Фото: Нацполиция

Полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах Киевской области, в то время, как на 1 июня их было 20 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Виха", или "Журавль". Установлено, что именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!" - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

На данный момент 13 злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, еще 2 после перестрелки с телесными повреждениями находятся в больнице.

Указано, что им объявлено о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство двух и более лиц.

Во время проведения 20 обысков по местам их проживания работники полиции обнаружили оружие (3 гладкоствольных ружья, автомат, 3 пистолета), патроны, гранаты, рации, бинокли, балаклавы, наркотики.

Также полицейские изъяли 8 автомобилей премиум-класса.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

Продолжаются меры по установлению и задержанию всех участников вооруженного конфликта.

Также по факту стрельбы в Броварах полиция проводит досудебное расследование по уголовным производствам, открытым по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 1 мая Броварской суд арестовал уже 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога.

Напомним, ранее в сети появилось видео перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах Киевской области из-за распределения пассажиропотока между частными перевозчиками.

Тем врменем, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что следствию известны заказчики перестрелки в Броварах.

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